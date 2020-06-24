Кедми назвал причину возникновения массовых беспорядков в США и Европе

Москва, 24 июня. Совпадение массовых беспорядков в США и Европе с отменой режима самоизоляции мер случайно. Однако ситуация с пандемией продемонстрировала слабость и неадекватность властей западных государств. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью порталу «Украина.ру».

«Совпадение случайно. Но и ситуация с «короной» показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи», — говорит Кедми.

По его мнению, слабость властей провоцирует новые попытки различных групп, в том числе милитантных, дестабилизировать политическую обстановку и расшатывать общественный порядок.

Кедми считает, что подобные группы используют расовую напряженность в западных государствах в своих целях. Он подчеркивает, что в отличие от прошлых протестов, на данный момент в этих странах у руля стоят менее авторитетные и решительные власти.

Ранее Яков Кедми отмечал, что массовые беспорядки в США рано или поздно закончатся, но авторитет власти и самой страны, который и так был размыт, станет еще ниже. По мнению эксперта, от ситуации с пандемией выиграли те страны, где власти продемонстрировали способность эффективно решать сложные государственные задачи: Россия и Китай.