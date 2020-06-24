Бывший муж Бледанс рассказал об эротике в отношениях с актрисой

Москва, 24 июня. Бывший муж актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Александр Семин раскрыл подробности личной жизни со звездой. По словам Семина, их отношения с экс-супругой строились на эротике и сюрпризах.

Бледанс прожила в браке с продюсером и режиссером Александром Семиным семь лет — влюбленные поженились в 2010 году, а развелись в 2017. В 2012 году на свет появился сын пары Семен. Мальчик родился с синдромом Дауна, что не помешало ему уже в шесть месяцев получить первый контракт на съемку в рекламе подгузников.

Говоря о расставании с мужем, Бледанс ранее заявляла, что Семин просто не смог смириться с ее популярностью. По словам актрисы, сначала ее бывшему мужу нравилась слава, однако потом на этой почве супруги начали ссориться.

«Я плакала, билась в истерике. Думала, как же так получилось, ведь я такой ангел, я такая хорошая жена», — переживала Бледанс.

Александр Семин не отрицает, что отношения с актрисой стали самыми эмоциональными в его жизни.

«В наших отношениях было много эротики и сюрпризов. Вот секс, юмор и сюрпризы — из этого состояли наши романтические приключения», — признался продюсер в эфире шоу «Развод» на ТВЦ.

Сейчас Семин находится в отношениях, а несколько месяцев назад новая пассия родила ему ребенка. Режиссер старается не афишировать личную жизнь, так как устал от публичности во время брака с Бледанс. При этом бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, и они часто обсуждают вопросы, касающиеся воспитания маленького Семена.