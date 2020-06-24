Журналистам выдают маски с символикой Победы для работы на Красной площади

Москва, 24 июня. Перчатки и маски с символом «75 лет Победы» — такой в этом году установлен дресс-код для журналистов, которые работают в пресс-центре и на Красной площади в Москве. Среди них освещают парад Победы 24 июня 2020 года и корреспонденты ФАН.

Из-за коронавирусных ограничений большинство представителей СМИ в этом году работают в пресс-центре, который оборудован в здании Манежа у Александровского сада. На входе — уже привычные процедуры, с которыми все смирились за время пандемии: проверка температуры бесконтактным способом, вежливая просьба надеть маску и перчатки. Внутри пространство размечено для соблюдения социальной дистанции, а журналистов просят держаться на расстоянии при посадке в автобусы и в транспорте до места съемки.

Средства индивидуальной защиты журналистам придется носить все время работы в медиа-центре — за этим следят волонтеры и сотрудники службы безопасности. При необходимости маску можно найти и на стойках информации – специально для мероприятия сделаны многоразовые однотонные защитные маски с символикой Победы в цветах российского триколора.

Пресс-центр расположен на нескольких этажах и оформлен так, что забыть, на какое мероприятие ты пришел, невозможно. Стены украшены картами военных действий, символами «75 лет Победы» и цифрами 1945-2020, мониторы рабочих компьютеров украшает изображение скульптуры Родина-мать и даже пароль для входа в интернет состоит из «цифр Победы». Для тех, кто останется в пресс-центре, парад будет транслироваться на огромных экранах.

В этом году один из наших главных героев парада будет сидеть на центральной трибуне рядом с президентом России — ветеран Алексей Кужильный принимает участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы.