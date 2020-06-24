Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле

Москва, 24 июня. Певица Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие ее коллеги — пандемия коронавируса оставила ее без выступлений и заработка. Алла Пугачева поддержала свою давнюю подругу в Instagram.

Пока в Москве постепенно налаживается жизнь после режима самоизоляции, в Юрмале, где проживает Вайкуле, особых перспектив пока нет. Также под вопросом находится проведение фестиваля «Рандеву», которые латвийская певица ежегодно проводит в июле.

Прибалтийская звезда поделилась своими проблемами с подписчиками в Instagram.

«Работы нет, но жизнь продолжается», — пишет Вайкуле.

Она сопроводила пост видеозаписью, на которой запечатлено молодое семейство дроздов. Пернатые свили гнездо и завели птенцов рядом с виллой Вайкуле. Певица посчитала, что это хороший знак.

Комментарий со словами поддержки оставила и Алла Пугачева.

«Красота! Вся Жизнь впереди, надейся и жди», — написала звезда российской эстрады.

Весной Алла Пугачева одной из первых поздравила Лайму Вайкуле с 66-летием. Примадонна разместила на своей странице в Instagram архивное фото, где она запечатлена с латвийской певицей.

Ранее Лайма Вайкуле отмечала, что занялась китайской гимнастикой на самоизоляции. По ее словам, у нее появилась долгожданная возможность заниматься собой. Она говорит, что карантин необходимо использовать для саморазвития.