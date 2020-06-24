Вильфанд предупредил россиян о повышенном уровне солнечного излучения

Москва, 24 июня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России и рекомендовал россиянам относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) внимательнее.

По словам синоптика, в европейской и южной частях страны, на Северном Кавказе и в Сибири ожидается высокий и очень высокий УФ-индекс. В настоящее время солнце энергетически максимально насыщенно, так как в период солнцестояния располагается на минимальной высоте от Земли. При этом воздух сухой, нет влаги, пыли и облаков, что также повышает ультрафиолетовый индекс, отметил Вильфанд.

Эксперт призвал серьезнее относиться к этому показателю, так как он связан со здоровьем кожи.

«Индекс рассчитывается, исходя из нескольких соображений, и подсчитать его сложно. Он у нас представлен с учетом расчета облачности, а также в случае, если облаков нет. Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому что этот индекс очень важен для здоровья человека», — цитирует синоптика РИА Новости.

УФ-индекс делят на пять уровней: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Если показатель высокий, то следует пользоваться защитным кремом, носить одежду с длинными рукавами и оставаться в тени. При экстремальном УФ-индексе в полуденные часы следует оставаться дома.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявил, что в Москве к выходным ожидается повышение температуры, сообщает RT. По ее словам, в регион пришел теплый воздух, который будет дополнительно прогреваться под лучами солнца.