Жена Ефремова была против кодирования супруга от алкоголизма

Москва, 24 июня. Пятая жена Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, оправдывала алкоголизм супруга. Софья Кругликова говорила, что причиной зависимости актера «служит его добрая и израненная душа», передает Kp.ru.

Кодировать мужа Софья не спешила. По ее мнению, эта процедура является «насилием над душой и телом». Как пишет издание, она подсыпала Ефремову травы для очистки печени, а также старалась бывать с ним на светских мероприятиях, чтобы отвлекать от выпивки.

Отмечается, что Кругликова смогла мотивировать мужа на посещение спортзала. Благодаря этому некоторое время назад Михаил Ефремов сбросил 15 кг.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев недавно говорил, что актер до сих пор не отошел от шока после аварии. Он плохо спит и похудел на 6 кг. По его словам, Ефремов дал обещание, что больше никогда не будет пить алкоголь и садиться за руль. Артист будет находиться под домашним арестом до 9 августа.

Ранее очевидцы сообщали, что жена Ефремова Софья встретилась со священником около своей квартиры в центре Москвы. Она стояла со священнослужителем около его автомобиля во дворе дома. Тема их беседы остается неизвестной. Также не ясно, поднимался ли священник в квартиру и общался ли с самим Ефремовым.