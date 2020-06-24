Назван способ разогреть еду с помощью туалетной бумаги

Москва, 24 июня. Специалисты назвали способ разогреть или даже приготовить еду с помощью спирта и туалетной бумаги.

Если в доме отключили газ и свет, а примуса или обычной горелки нет, специалисты советуют использовать для приготовления пищи подручные средства. Следует в пустую консервную банку поместить рулон туалетной бумаги и залить его спиртом. Если последнего нет или его просто жалко, можно использовать керосин.

Горючего нужно залить столько, чтобы пропитался весь рулон. Под банку необходимо подложить подставку для горячего, чтобы не спровоцировать пожар. После этого бумагу можно поджечь. В результате получится импровизированная горелка.

На такой «плите» можно вскипятить воду, поджарить на сковородке омлет или яичницу, разогреть банку консервов. Однако следует помнить, что посуду с самого начала стоит держать над огнем прихваткой, чтобы не обжечься по мере нагревания тары. Перед разогревом специалисты советуют открыть консервы или сделать в них несколько дырок.

Ранее медики сообщили, что бешеный спрос на туалетную бумагу в условиях пандемии коронавируса обусловлен подражанием поведению жителей Китая, где в разгар эпидемии туалетная бумага широко использовалась не только по прямому назначению: ей вытирали руки, использовали для вызова лифта или открытия дверей, чтобы не соприкасаться руками с поверхностями.

После того, как эпидемия стала расползаться по всему миру, жители других стран начали подражать китайцам. Это привело к взрывному росту цен на этот продукт.