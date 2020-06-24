Появилось видео, на котором блогерша Тропицель рассуждает о смерти незадолго до гибели

Москва, 24 июля. Бойфренд блогера Насти Тропицель, трагично погибшей на Бали, до сих пор не может поверить в то, что его девушки больше нет. Каждый день он публикует в Instagram фото и видео с Настей из личного архива.

В одном из роликов, сделанных незадолго до смерти блогера, молодой человек спрашивает девушку, что она бы сделала, если до смерти оставался всего час. Парень опубликовал видео в Instagram-stories.

«Чтобы слушали себя и следовали своему сердцу. Все» — смеясь ответила Тропицель, не подозревая, что вскоре ее жизнь трагично оборвется.

Молодой человек отметил, что это является подтверждением того, насколько «чистой, глубокой и любящей была его возлюбленная.

«Надеюсь, видео даст поддержку всем добрым людям, кто его увидит, кто следил за ней. Сохраните Настеньку в своем сердце такой», — обратился к подписчикам ее бойфренд.

О смерти блогера-миллионника стало известно 22 июня. Настя Тропицель попала в серьезное ДТП на мотоцикле. 18-летняя девушка скончалась от полученных травм на месте. По словам ее парня, ставшего очевидцем трагедии, она не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление и разбилась.

Ранее отец Насти Тропицель поделился подробностями о ее бойфренде-мотоинструкторе Викторе Майдановиче. По словам отца блогера, молодой человек жил за счет его дочери, а также посещал секс-тренинги. По мнению мужчины, именно Виктор виновен в гибели его дочери.