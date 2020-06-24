Генпрокуратура изучит попытки СМИ-иноагентов повлиять на голосование по конституции

Москва, 24 июня. Государственная дума просит Генпрокуратуру проверить материалы Deutsche Welle, «Голоса Америки» и «Радио Свободы». Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он отметил, что факты дезинформации зафиксированы в публикациях, посвященных голосованию по поправкам в Конституцию РФ. На данный момент комиссия изучает информацию о публикации недостоверных сообщений в СМИ и соцсетях.

«Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ», — заявил Пискарев.

По его словам, депутаты уделяют особое внимание публикациям СМИ и неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа.

«В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны», — заявил Василий Пискарев, отметив, что это не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич разместил подборку очередных фейков о поправках к Конституции РФ от СМИ, признанных иноагентами. Он обратил внимание на выпуск новостей «Радио Свобода», в котором волеизъявление по поправкам названо «циничным». В качестве «аргумента» СМИ-иноагент приводит точку зрения российских оппозиционеров, а также Twitter-аккаунта «Перзидент Роисси».

До этого Малькевич уже писал о том, как СМИ-иноагенты публикуют вбросы о поправках к конституции на деньги западных спонсоров. По его данным, на финансирование «Радио Свободы», «Голоса Америки» и «Настоящего времени» уходит 1 млрд рублей в год.