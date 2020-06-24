Резкое понижение температуры ожидается на юге России

Москва, 24 июня. На юге европейской части России и на Урале в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге температура будет приходить к своим обычным значениям. На нижней Волге, в Ставрополье температуры заметно будут понижаться. Они будут в диапазоне 23-28 градусов», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура ниже нормы на четыре-шесть градусов ожидается на верхней Волге, «со смещением к средней Волге», а также на Урале, «с постепенным смещением к нижней Волге». Температура воздуха ниже нормы на один-два градуса установится в Астрахани и Краснодаре.

Вильфанд подчеркнул, что к 28 июня температура воздуха на востоке Ставрополья снова вернется к норме в 35 градусов.

Ранее Роман Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что температура воздуха выше нормы установится в Москве и центре европейской части России в грядущие выходные, 27–28 июня. Согласно прогнозам синоптиков, в эту пятницу, 26 июня, температура воздуха в столице будет колебаться между 25 и 30 градусами по Цельсию.

Температура в Москве и Московской области будет выше нормы на четыре-пять градусов, отметил эксперт. По его словам, грядущие суббота и воскресенье прервут «традицию» дождливых выходных в столице.