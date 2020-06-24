Ученый объяснил, почему загорать в парках опасно для здоровья

Москва, 24 июня. В жаркую погоду на газонах городских парков можно часто наблюдать любителей солнечных ванн. О том, каким рискам они себя подвергают, в интервью радио Sputnik рассказал энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров.

По словам Захарова, загорать на газонах опасно по двум причинам. Первая и главная опасность — клещи. Он напомнил, что они являются разносчиками опасных заболеваний, в то числе энцефалита.

«Если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека», — объясняет специалист.

Он подчеркивает, что если городские парки усердно обрабатываются, то лучше не стоит там загорать.

Специалист поделился рекомендациями для тех, кто очень хочет позагорать на газоне. При этом он призвал не забывать, что каждый загорающий на траве или на газоне – это своего рода приманка для клещей.

«Я бы посоветовал не загорать на траве, а поставить раскладушку или какое-нибудь кресло и загорать там. В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей», — резюмировал Анатолий Захаров.

Ранее Роскачество опубликовало советы, которые помогут уберечься от клещей. Эксперты говорят, что снять клеща лучше в травмпункте, но можно и самостоятельно — пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами. Насекомое нужно захватывать ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело клеща необходимо повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса продезинфицировать.