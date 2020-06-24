Эксперт объяснил необходимость выключать Bluetooth на смартфоне

Москва, 24 июня. Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек объяснил, чем может быть опасна включенная сеть Bluetooth на смартфоне.

Эксперт отметил, что постоянно включенный и доступный для обнаружения Bluetooth может разряжать аккумулятор немного быстрее обычного. Кроме того, технология автоматически переходит в режим обнаружения на короткое время, чтобы пользователь мог подключиться к другому устройству по сети. Эта функция нужна для удобства пользователя, но также повышает риск подключения к гаджету посторонних людей.

«Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном», — цитирует специалиста РИА Новости.

Между тем, даже если Bluetooth включен, перед установлением соединения с другими гаджетами или принятием вложения необходимо подтвердить действие. Такие всплывающие окна могут доставлять неудобства или отвлекать, поэтому эксперт рекомендовал полностью отключать эту функцию.

Для кибератак злоумышленнику придется выяснить MAC-адрес адаптера Bluetooth однако сделать это гораздо проще, если телефон можно обнаружить, предупредил специалист. Поэтому, пока Bluetooth не используется, Войтех Бочек советует выключить его или сделать недоступным для других устройств.

Эксперт отметил, что технология имеет ряд уязвимостей, однако поводов для беспокойства нет, так как версии и возможности Bluetooth постоянно обновляются.

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