Трамп придумал новое название для коронавируса

Финикс, 24 июня. Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю», в очередной раз акцентировав внимание на том, что он появился в Китае.

По его словам, в Штатах до эпидемии все было хорошо и будет так после. Он отметил, что некоторые называют коронавирус «китайским гриппом».

«Я могу дать вирусу 19 имен: «Ухань», «Кунг-флю» (flu с английского — грипп. — Прим. ФАН)», — заявил Трамп во время предвыборного митинга в Аризоне.

Он сказал избирателям, что Америка «станет сильнее, чем когда-либо» после пандемии. В ходе митинга Трамп еще несколько раз упомянул Китай в контексте коронавируса.

Напомним, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном обострилась на фоне пандемии. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Китай ответственным за начало эпидемии. Американские власти обвиняют Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

В конце мая власти Китая сделали сенсационное признание: источником коронавируса был не рынок диких животных в Ухани, как они заявляли ранее. Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу заявил, что на рынке в Ухани отсутствовал животный источник заражения. Это подтверждают исследования продукции, реализуемой на рынке.