Россиян предупредили об опасности отдыха на воде

Москва, 24 июня. Водоемы в летний период становятся источником повышенной опасности для взрослых и детей. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в интервью радио Sputnik рассказал, как отдыхать на природе без риска для здоровья.

По словам Халилова, основная причина несчастных случаев на воде — нарушение техники безопасности. На втором месте — алкогольное опьянение. Специалист говорит, что большинства инцидентов можно было избежать, если бы соблюдались простые правила.

«По статистике тонут либо дети, либо люди в состоянии алкогольного опьянения. Они не могут оценить все риски, опасности и свои силы. Самое главное правило безопасности — это не лезть в воду, если выпил алкоголь», — говорит эксперт.

Халилов подчеркивает, что плавать можно лишь в тех местах, где есть спасатели и люди, способные оказать первую помощь.

«Не стоит заплывать далеко от берега. Нужно еще вернуться назад, а сил, бывает, уже не хватает», — отмечает эксперт по выживанию.

Он говорит, что тонущий человек выглядит совсем не так, как в кино. Люди не кричат, так как им в рот попадает вода, происходит спазм голосовой щели, и они начинают задыхаться.

«По статистике, дети тонут на расстоянии не далее 15-20 метров от родителей. Они начинают барахтаться, а родители думают, что дети играют. На самом деле если ребенок барахтается, то ему уже нужна помощь», — объясняет специалист.

Ранее Эдуард Халилов рассказал, как пережить непогоду. Он рекомендует воздержаться от выездов на природу в те дни, когда синоптики или экстренные службы предупреждают о непогоде. Он напомнил, что молнии обычно бьют в высокие деревья, поэтому от них стоит держаться подальше. Также нельзя находится в водоемах во время молнии — они часто бьют в воду.