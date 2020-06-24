В Совфеде ответили Киеву на слова о многомиллионных «долгах» России

Москва, 24 июня. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на финансовые претензии Украины к России из-за Черноморского флота.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар ранее заявил, что Россия якобы задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму, сообщает газета «Известия». Замминистра отметил, что Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании ЧФ, но в Киеве считают, что оно должны быть действующими, «поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право».

Алтабаева назвала заявление Боднар о многомиллионных «долгах» России смешным и безосновательным.

«Для здравомыслящих людей очевидно, что Севастополь — это часть России и Черноморский флот здесь дома. <…> Сейчас какие-либо расчеты с государством, которое претендует на «возвращение» Крыма и Севастополя без всяких оснований на это, выглядят смешно», — цитирует Алтабаеву РИА Новости Крым.

Сенатор отметила, что ситуация напоминает события 1917 года, когда только созданная Центральная Рада «имела амбиции», но не имела подконтрольных территорий и слала телеграммы с требованиями принимать ее условия на Черноморский флот. Алтабаева считает, что такие заявления Украина делает, чтобы «продемонстрировать что-то» западным кураторам.

После распада Советского Союза, несмотря на претензии Киева, Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России. Вопрос окончательно урегулировали «Большим договором» о дружбе и сотрудничестве лишь в 1997 году. В состав соглашения вошли три документа, которыми регулировались параметры раздела Черноморского флота, условия его базирования на территории Крыма и связанные с этим финансовые вопросы.

Соглашения о продлении аренды баз для Черноморского флота с 2017 года еще на 25 лет было подписано в 2010 году. Но после воссоединение Крыма с Россией в 2014 году Москва заявила о прекращении действия всех четырех документов.