IT-эксперт рассказал, какую опасность представляют файлы-cookies

Москва, 24 июня. Для корректной работы смартфона и компьютера необходимо чистить cookies хотя бы раз в несколько месяцев. Как отмечает IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, это позволит освободить пространство в памяти устройства, а также не допускать перехвата конфиденциальной информации. Слова специалиста приводит информационное агентство «Прайм».

«Для корректной работы компьютера или телефона следует чистить хранилище данных о наших предыдущих действиях – cookies — раз в несколько месяцев, хотя бы для редко посещаемых сайтов», — говорит эксперт.

По его словам, cookies в целом безопасны, эти текстовые файлы не могут взаимодействовать с системой или запускать какие-либо процессы. Однако существует риск перехвата конфиденциальной информации с помощью вирусных программ. Николаев подчеркивает, что чистить cookies необходимо тем, кто часто совершает покупки в Сети. Сайты запоминают товары, которыми интересовался интернет-пользователь, а затем начинают заваливать юзеров назойливой рекламой.

При этом Николаев говорит, что полностью отказываться от cookies нецелесообразно.

«Этот небольшой файл, который хранит информацию о действиях пользователя на сайтах, дает возможность комфортно пользоваться интернет-ресурсами без повторной авторизации, что важно для многих», — советует Николаев.

Геннадий Николаев ранее говорил, чего нельзя разрешать приложениям при их установке на смартфон. По словам эксперта, не всем приложениям можно разрешать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Опасность состоит в том, что разработчики могут использовать собранную информацию для рекламы, а мошенники могут получить доступ к персональным данным.