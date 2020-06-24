Украина и Италия вышли из российского космического проекта

Москва, 24 июня. Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной. Как отмечает научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер, телескоп будет чисто российской разработкой.

В апреле сообщалось, что запуск обсерватории намечен на 2030 год.

«У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений», — говорит Гальпер.

По его словам, итальянцы должны были подготовить для обсерватории часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы.

«Сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев», — говорит Гальпер.

Он отмечает, что из проекта вышли и украинские ученые. По его словам, украинцы получили указание сверху не участвовать в общих проектах с Россией. Они должные были изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить, а также аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку.

«Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через 2 года, будут такими же, как планировавшиеся ранее», — отмечает Гальпер.

Ученый подчеркнул, что в проекте примет участие Белоруссия. Минск готов заняться производством наземной аппаратуры, которая требуется для испытаний обсерватории.

Ранее сообщалось, что Московский радиотехнический институт РАН получил патент на систему передачи энергии на Землю с орбитальной солнечной электростанции. Ученые предлагают развернуть электростанцию с солнечными батареями на высоте от 300 до 1 тыс. км. Пролетая над приемным пунктом на поверхности планеты, она сможет передавать накопленную энергию на Землю с помощью микроволн. Они отмечают, что разработка позволит сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу.