Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

Москва, 24 июня. Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов предостерег россиян от ношения маски на подбородке.

Эксперт отметил, что в жару человек в маске может испытывать ощущение удушья, из-за этого их часто носят, спустив на подбородок. Это может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, тогда как меры профилактики сейчас должны соблюдаться обязательно, подчеркнул Молчанов.

«В городах, с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — предостерег специалист.

По его словам, соблюдение предписаний врача и меры индивидуальной профилактики должны соблюдаться обязательно, носить маски особенно важно в транспорте и общественных местах.

Также забывать не стоит о социальной дистанции и, по возможности, избегать массового скопления людей, заключил Молчанов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне будут вынуждены соблюдать масочный режим в том числе и осенью, сообщает RT. По ее словам, это потребуется, чтобы пресечь дальнейшее распространение коронавируса и предотвратить заражение сезонными простудными заболеваниями.Зампред правительства РФтакже напомнила, что в осенний период в России начинается сезон таких заболеваний, как грипп и различные пневмонии.