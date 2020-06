Подписчики шокированы тем, что дочь Валерии выглядит старше матери

Какой вчера был прекрасный день. Хорошо, что решили праздновать День рождения дочки за городом и именно в том месте. Небольшой компанией мы заняли отдельную беседку со своим двориком, где жарили шашлыки, а вокруг нас разгуливали утки - казалось, что мы у себя на даче, так было по-домашнему уютно, да ещё и безопасно, так как не было посторонних, просто в духе времени. Целый день провели на свежем воздухе, нахохотались до упаду, не хотелось расходиться. Какая же классная у нас молодёжь- все ребята умные, интересные, целеустремлённые - просто одно удовольствие общаться. #семья #любимыелюди ❤️❤️❤️???????????? @leylafattakhova @lizaprigozhina @shena_music @prigozhin_iosif Наш мегастильный вкуснейший торт, кстати, от кондитерской @kristinasbakery Всегда там заказываем медовик на все наши праздники.

