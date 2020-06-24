Подписчики шокированы тем, что дочь Валерии выглядит старше матери

Москва, 24 июня. Младшая дочь певицы Валерии Анна Шульгина недавно отпраздновала свое 27-летие. Фотографии с праздника сильно удивили подписчиков знаменитости. Они считают, что дочь выглядит старше своей 52-летней матери.
Известно, что Анна Шульгина пытается идти по стопам матери и недавно даже выпустила свой альбом. Она выступает под псевдонимом SHENA. Примечательно, что с недавних пор ее официальное имя по паспорту тоже Шена.
Подписчики Валерии обратили внимание на брутальный имидж ее дочери. Девушка носит темный макияж, а также короткую стрижку, выкрашенную в пепельный цвет. По мнению поклонников звезды, Валерия выглядит гораздо моложе дочери.
«Аня на фоне моложавой мамы кажется совсем старушкой», — пишет подписчик.
«Валерия выглядит гораздо лучше дочери», — отмечает комментатор.
«Аню не узнать», — написал поклонник Валерии.
Какой вчера был прекрасный день. Хорошо, что решили праздновать День рождения дочки за городом и именно в том месте. Небольшой компанией мы заняли отдельную беседку со своим двориком, где жарили шашлыки, а вокруг нас разгуливали утки - казалось, что мы у себя на даче, так было по-домашнему уютно, да ещё и безопасно, так как не было посторонних, просто в духе времени. Целый день провели на свежем воздухе, нахохотались до упаду, не хотелось расходиться. Какая же классная у нас молодёжь- все ребята умные, интересные, целеустремлённые - просто одно удовольствие общаться. #семья #любимыелюди ❤️❤️❤️???????????? @leylafattakhova @lizaprigozhina @shena_music @prigozhin_iosif Наш мегастильный вкуснейший торт, кстати, от кондитерской @kristinasbakery Всегда там заказываем медовик на все наши праздники.
Ранее Валерия рассказала, почему не выступает на концертах вместе со своей дочерью Анной Шульгиной. В комментариях подписчики спросила ее, почему Анна не выступает вместе с ней на одной сцене. Валерия ответила, что это «бесполезно» и даже «вредно», так как у них очень разная аудитория.
Также недавно ее супруг Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram архивную видеозапись, датированную 1998 годом. На кадрах Валерия предстала в роли ведущей прогноза погоды.