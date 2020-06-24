Подписчики шокированы тем, что дочь Валерии выглядит старше матери

Москва, 24 июня. Младшая дочь певицы Валерии Анна Шульгина недавно отпраздновала свое 27-летие. Фотографии с праздника сильно удивили подписчиков знаменитости. Они считают, что дочь выглядит старше своей 52-летней матери.

Известно, что Анна Шульгина пытается идти по стопам матери и недавно даже выпустила свой альбом. Она выступает под псевдонимом SHENA. Примечательно, что с недавних пор ее официальное имя по паспорту тоже Шена.

Подписчики Валерии обратили внимание на брутальный имидж ее дочери. Девушка носит темный макияж, а также короткую стрижку, выкрашенную в пепельный цвет. По мнению поклонников звезды, Валерия выглядит гораздо моложе дочери.

«Аня на фоне моложавой мамы кажется совсем старушкой», — пишет подписчик. «Валерия выглядит гораздо лучше дочери», — отмечает комментатор. «Аню не узнать», — написал поклонник Валерии.

Ранее Валерия рассказала, почему не выступает на концертах вместе со своей дочерью Анной Шульгиной. В комментариях подписчики спросила ее, почему Анна не выступает вместе с ней на одной сцене. Валерия ответила, что это «бесполезно» и даже «вредно», так как у них очень разная аудитория.

Также недавно ее супруг Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram архивную видеозапись, датированную 1998 годом. На кадрах Валерия предстала в роли ведущей прогноза погоды.