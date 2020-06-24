Соскин предупредил, что украинцев ждет «невозможность совокупляться» без разрешения Киева

Киев, 24 июня. Директор и организатор Института трансформации общества, украинский политолог Олег Соскин прокомментировал появление флага ЛГБТ на монументе Родина-мать.

«Я удивляюсь, почему граждане мужского пола в Украине молчат, или их нет. И поэтому сегодня на «Родине-матери», на мече, появился флаг ЛГБТ. Что это означает, что уже нет мужчин, мужского пола в Украине?» — задался вопросом Соскин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский внес закон, по которому «на шею оденут всем удавку», всем «наденут намордники» и «всех возьмут под уздечку». В результате украинские мужчины не смогут «совокупляться без разрешения бригады Зеленского» со своими «девушками и женщинами, и женами», предупредил Соскин. Политолог отметил, что страну ждут большие штрафы за «всякие там неявки» на армейские сборы или непрохождение медпроверок.

Происходящее с украинцами Соскин сравнил с гибелью Джорджа Флойда, которого «белый полицейский типа придушил специальным приемом». По его словам, «когда этот закон примут» Зеленский применит «такой прием» на всех гражданах Украины.

Другим «геноцидным фактором» Соскин назвал украинского министра финансов Сергея Марченко.

«Что мы видим с вами? Мы видим со всех сторон, что правящая власть устраивает против украинцев репрессии, и при этом всех пугают применением полицейской силы. Для этого посажен как Цербер — помните что такое Цербер, сидел при преисподней трехглавый такой пес типа Авакова?» — цитирует политолога портал «ПолитНавигатор».

Радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве появился 22 июня. Комментируя происшествие, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что на Украине реализуется целенаправленная программа подмены ценностей и фальсификации истории.