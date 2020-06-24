Отец погибшей на Бали блогерши Тропицель винит в трагедии ее парня

Москва, 24 июня. Отец погибшей на Бали 18-летней блогера-миллионника Насти Тропицель поделился подробностями о ее бойфренде-мотоинструкторе Викторе Майдановиче. По словам отца Насти, молодой человек жил за счет его дочери и посещал секс-тренинги.

«Виктор Майданович уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Он был в команде Алекса Лесли и Насти Травки на секс-тренингах. Был арестован. Проходил курсы разводил», — пишет отец девушки в Instagram.

По мнению мужчины, именно Виктор виновен в гибели его дочери.

«Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в 4 раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь. На видео блеет что надо все забыть и никаких извинений перед нами. Трус», — комментирует убитый горем отец.

Также отец блогера отмечает, что Виктор пытался присвоить себе все деньги со счетов его дочки. Он говорит, что молодой человек монотонно над этим работает и делает ужасные вещи.

Отмечается, что образ жизни девушки не нравился ее отцу. Мужчина неоднократно просил свою дочь не пользоваться мотоциклом. Эта позиция якобы даже становилась поводом для частых ссор между ними.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Настя Тропицель завещала родным кремировать ее тело. Родители намерены выполнить ее пожелание. По словам ее отца, часть праха они развеют на Бали, а часть похоронят в Петербурге.