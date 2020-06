Полуголую украинскую теннисистку сняли на видео на американской автозаправке

Майами, 24 июня. Украинская теннисистка Ангелина Димова порадовала своих поклонников видео, на котором она заправляет свою роскошную машину будучи в бикини.

19-летняя спортсменка, проживающая сейчас в Майями, опубликовала в Instagram видео, на котором одесситка выходит из машины в красных плавках и топе. Без смущения она заправляет машину и садится обратно в салон.

Подписчики теннисистки пришли в восторг от ролика.

«This has to be the sexiest post you’ve done so far. [Это должно быть самый сексуальный пост, который ты когда-либо делала]», — пишет пользователь под ником dirkdiggler1482.

«Ничего в себе не меняй. Ты великолепна», — добавил emmagesi.

Однако не все разделили восторги от оголенного тела спортсменки.

«You should buy some clothes to put on instead of gas [Тебе следовало бы купить одежду, чтобы появиться на заправке]», — пишет richard.bourgaize.

«She is hardly wearing anything. Is that normal? [Она почти ничего не носит. Это нормально?]», — поинтересовался mithu1108.

«Might as well dont wear anything. To bad. Devalued. Bye. [С таким же успехом не носите ничего. Жаль. Отписываюсь. До свидания]», — добавил willsonleong.

К слову, негодование от видео подписчиков Димовой не совсем оправдано, поскольку большинство фотографий и роликов в аккаунте спортсменки посвящены именно ее ягодицам.

На данный момент на Димову в Instagram подписано более 183 тыс. фоловеров.