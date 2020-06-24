Таролог рассказала, как сложится дальнейшая судьба Харламова и Асмус

Москва, 24 июня. Таролог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о том, как сложится дальнейшая судьба Гарика Харламова и Кристины Асмус, решивших подать на развод. По ее словам, было очевидно, что рано или поздно супруги разойдутся.

Таролог отмечает, что произошедшее на рубеже восьмилетнего периода их отношений — не случайность, а связано с их кармой и судьбой. Она подчеркивает, что их союз будет бесконечным, однако теперь в дружеском русле.

«Между ними было все, но потерялась близость физическая, но на духовном уровне они очень схожи и понимают друг друга без слов», — комментирует Галина Янко.

Она сделала для них персональные прогнозы на дальнейшую жизнь. Согласно прогнозам таролога, и у Харламова, и у Асмус еще будут дети в новых отношениях.

«Гарик встретит девушку моложе себя. Та ему родит еще двух детей. Он будет действительно счастлив, и, вероятно, это будет последний его брак. Жизнь он проживет яркую и смелую, а жить он будет долго, даже в плане здоровья его прогнозы очень хорошие», — говорит таролог.

По ее словам, Асмус будет счастлива во втором браке и родит еще одного ребенка.

«Эта девушка обречена на успех, она родилась под счастливой звездой. Любой мужчина рядом с ней будет пытаться быть королем и положить весь мир к ее ногам», — отмечает Янко.

Ранее Гарик Харламов негативно отреагировал на версию его развода с Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским. Комик подверг критике предположение политолога о том, что причиной его развода стали политические разногласия. По мнению Харламова, Белковский подобным образом манипулирует людьми.