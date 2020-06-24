Диетолог рассказала, кому запрещено есть помидоры

Москва, 24 июня. Помидоры могут нести опасность для людей с рядом заболеваний. Некоторым они категорически противопоказаны. Об этом сообщила диетолог Натали Макиенко.

Специалист напомнила, что в помидорах в большом количестве содержатся органические кислоты, поэтому их не стоит потреблять при воспалительных процессах в организме, заболеваниях поджелудочной железы (в частности, при панкреатите), подагре, регулярном метеоризме, изжоге, температуре, экземе, псориазе, заболеваниях суставов и кожи, которые сопровождаются зудом.

Кроме того, от помидоров лучше отказаться людям с гастритом и камнями в желчном пузыре или почках, поскольку «томаты обладают желчегонным свойством», передает РИА Новости.

С другой стороны томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также при анемии, поскольку в них содержаться магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин C и антиоксиданты.

Ранее доктор медицинских наук Василий Генералов сообщил, что если человек хочет меньше есть, ему стоит попробовать перейти с поедания фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище. Дело в том, что за количество съеденной пищи отвечают непосредственно вкусовые рецепторы, благодаря которым человек способен получать удовольствие от еды и чувствовать насыщение. Однако если рецепторы перестают нормально работать, хочется есть все больше и больше.

Специалист подчеркивает, что чем меньше человек будет употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут его рецепторы, передает радио Sputnik.