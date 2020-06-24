Украинцы пожаловались на ограничение своих прав из-за запрета российских соцсетей

Киев, 24 июня. Более половины украинцев считают ошибкой законодательный запрет российских телеканалов, фильмов, сайтов и соцсетей на Украине. Таковы результаты социологического исследования Центра «Социальный мониторинг».

Социологи опросили 3 037 человек во всех регионах Украины. Исключением стали республики Донбасса. Исследователи выяснили, что 50,3% опрошенных считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой. Данный закон, по их мнению, ведет только к ограничению прав.

40,5% респондентов выразили мнение, что запрет является необходимым шагом для защиты государства.

52,2% опрошенных назвали ошибкой запрет российских соцсетей на Украине, обратной точки зрения придерживаются 36,8% респондентов, передает «Русская весна».

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко указом от 16 мая 2017 года запретил украинцам пользоваться российскими соцсетями, поисковиками и почтовыми сервисами. В черный список тогда попали 468 российских и украинских компаний, в частности, санкции были введены против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов.

Также под запретом оказались на Украине «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «1С», ABBY. Не обошел Порошенко вниманием и российские СМИ — в список попали РБК, НТВ, Первый канал, Общественное телевидение России, «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН ТВ, информагентство «Россия сегодня» и портал Life.

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявлял, что запрет на соцсети бесполезен. Однако, став президентом, своим указом продлил запрет на российские социальные сети в стране.