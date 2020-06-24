Харламов оценил «идиотскую» версию развода с Асмус

Москва, 24 июня. Шоумен Гарик Харламов отреагировал на версию его развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
Комик подверг критике предположение о том, что причиной его расставания с актрисой стали политические разногласия.
«Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы?» — пишет Харламов в Instagram.
По его словам, он смог пройти мимо «этого бреда». Шоумен считает, что Белковский подобным образом манипулирует людьми. Харламов сыронизировал и предположил, что мог получить политолог за свои догадки.
«Согласно одной из версий, Белковский за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем», — пишет комик.
Ну понеслась ))))) 1: Господин Белковский , вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы ? Мы разводимся из-за поправок в конституцию ??? Вы серьезно ????????????????? Я бы прошёл мимо этого бреда, но вы же манипулируете людьми подобным образом. 500.000 ? Маловато ! За поправки я беру от 3000000000 минимум !???? Согласно одной из версий, г-н Белковский, за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем ! Нравится , г-н Белковский ? )) 2: я не знаю кто такой Леня (видимо царь Леонид из Спарты) и с каким Харлой он переписывался , но версия не совсем точна! На самом деле весь карантин я смотрел Губку Боба и думал об их капитане !
Подписчики Харламова вспомнили о его издевках над Ларисой Гузеевой и ее программой «Давай поженимся». Они иронично отмечают, что юморист подал на развод с Асмус, чтобы стать следующим гостем на шоу Гузеевой.
«Хватит дурить людей. Все мы знаем, что ты разводишься, чтобы стать участником «Давай поженимся», — пишет natalinpavel.
«Гузеева дождалась!» — комментирует olyauntie.
Сама же Лариса Гузеева прокомментировала развод комика Гарика Харламова и Кристины Асмус шуткой о том, что расставание звездной пары вызвано тем, что они не смотрели ее шоу.