Харламов оценил «идиотскую» версию развода с Асмус

Москва, 24 июня. Шоумен Гарик Харламов отреагировал на версию его развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.

Комик подверг критике предположение о том, что причиной его расставания с актрисой стали политические разногласия.

«Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы?» — пишет Харламов в Instagram.

По его словам, он смог пройти мимо «этого бреда». Шоумен считает, что Белковский подобным образом манипулирует людьми. Харламов сыронизировал и предположил, что мог получить политолог за свои догадки.

«Согласно одной из версий, Белковский за этот вброс получил 84 евро и собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем», — пишет комик.

Подписчики Харламова вспомнили о его издевках над Ларисой Гузеевой и ее программой «Давай поженимся». Они иронично отмечают, что юморист подал на развод с Асмус, чтобы стать следующим гостем на шоу Гузеевой.

«Хватит дурить людей. Все мы знаем, что ты разводишься, чтобы стать участником «Давай поженимся», — пишет natalinpavel. «Гузеева дождалась!» — комментирует olyauntie.

Сама же Лариса Гузеева прокомментировала развод комика Гарика Харламова и Кристины Асмус шуткой о том, что расставание звездной пары вызвано тем, что они не смотрели ее шоу.