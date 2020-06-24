Пушков сравнил погромы в США с кадрами из фильмов-антиутопий

Москва, 24 июня. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков заявил, что действительность в США все больше становится похожа на голливудский фильм-антиутопию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор опубликовал кадры из американского Миннеаполиса, где на покинутых полицией улицах идут настоящие перестрелки между мародерами. По словам Пушкова, происходящее похоже на фильмы «Ночь судного дня» или «Побег из Лос-Анжелеса».

«А реальность, в которой уже, по сути, забыты изначальные побудительные мотивы и поводы протеста, ушла далеко от борьбы против произвола полиции: в действие вступил мощный потенциал разрушения, таившийся в американском обществе», — написал сенатор.

По его словам, протестующим уже не важно, какие памятники уничтожать и какие лозунги выдвигать.

«Важно ненавидеть белых, крушить машины богатых, избивать прохожих и грабить магазины. Важно устраивать хаос», — заявил Пушков.

Также он напомнил о словах бывшего президента США Барака Обамы, который выступал на Генассамблее ООН, рассказывая про Соединенные Штаты как про «исключительную нацию».

«Это и есть его «исключительная нация», претендующая на глобальную гегемонию?», — задался вопросом сенатор.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице. В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. Кроме того, 29 мая в городе начал действовать комендантский час.