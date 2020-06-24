Стали известны точные суммы доходов футболиста Тарасова

Москва, 24 июня. В ходе открытого судебного процесса о назначении алиментов на дочь футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова его бывшей жене Оксане были озвучены точные суммы доходов форварда.

Судебные разбирательства Тарасова длятся уже несколько лет. Теперь в них поставлена точка — футболист обязан выплачивать на дочь Ангелину 1/4 часть всех своих доходов и 104 тысячи рублей сверху. При этом Тарасов добивался отчисления ребенку 50 тысяч рублей в месяц. Адвокаты экс-супруги требовали от спортсмена 1/4 от доходов плюс 250 тысяч ежемесячно.

Представители футболиста считают, что они смогли снизить алименты, так как до 18-летия дочери Тарасову оставалось выплатить 35 миллионов рублей, тогда как теперь осталось всего 13 миллионов.

Но адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин отметил, что речь идет не только о футбольном контракте, а обо всех денежных источниках. По его мнению, Тарасов будет оспаривать решение суда, отметив, что сторону Оксаны Тарасовой итог судебного разбирательства полностью устраивает.

В ходе процесса также стали известны точные доходы Дмитрия Тарасова за 2018-й и девять месяцев 2019 года, которые предоставили в суде в качестве доказательств платежеспособности спортсмена. За 2018 год футболист заработал 159 миллионов рублей, а за период с января по сентябрь 2019 года — около 60,5 миллиона. В эти суммы вошли рекламные и футбольные контракты, а также все другие виды поступлений.