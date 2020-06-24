Певица Натали рассказала о страшной трагедии в семье

Москва, 24 июня. Певица Натали рассказала подписчикам о смерти своего отца. По ее словам, она очень тяжело переживает уход из жизни близкого человека.

Она не стала сообщать дополнительные подробности о смерти своего отца, упомянув, что ему было 70 лет.

«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! «Оргстекло»! Наш садовод, помидорный король! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату... Скорбим. Дети, жена, внуки... Любимый...» — написала 46-летняя певица в своем блоге.

Кроме того, она опубликовала видеоролик с участием своего отца.

Аналогичную запись опубликовал в соцсети младший брат Натали по имени Максим. Он поблагодарил каждого из комментаторов за теплые слова поддержки. По его словам, отца в семьи все любили и уважали, а сам покойны был для своих близких больше, чем отец.

Ранее газета «Известия» приводила слова народной артистки России Ангелины Вовк, которая рассказала, что чудом осталась жива, так как перенесла клиническую смерть.

Напомним, что в мае подписчики раскритиковали певицу Натали из-за перемен во внешнем виде. Поклонники были недовольны из-за появившегося лишнего веса и якобы проделанной пластики на лице знаменитости. Певица отвергла нападки хейтеров и сказала, что пластику никогда не делала. По ее словам, лишнему весу у нее тоже неоткуда взяться, потому что у нее трое детей, и у нее «нет времени даже присесть».

Зимой артистка поделилась секретом своей фигуры – сейчас у матери двоих детей 40-й размер. По ее словам, она ничего не делала, лишь ограничивала себя в еде и постепенно возвращалась в форму.

По ее словам, каждый новый ребенок добавлял ей уверенности и любви к собственному телу. Натали отметила, что перестав комплексовать из-за своей внешности, она сразу сумела полноценно раскрыться во всех сферах своей личной жизни. Более того, она предположила, что ее коллеги, которые ведут себя более раскованно, менее активны в сексуальной жизни, так как тратят все силы на показ себя перед публикой.