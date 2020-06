Певица Натали рассказала о страшной трагедии в семье

Мой,наш папочка -Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности,легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик ! «Оргстекло»! Наш садовод, « помидорный король»! Мой навеки родной,любимый ,драгоценный папка! Отпраздновал в феврале своё 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат @maks_volga .. Большой семьёй ,конечно,легче нести утрату... Скорбим ,дети,жена,внуки... Любимый...

