Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Певица Натали рассказала о страшной трагедии в семье

298
0 Оставить комментарий

Певица Натали рассказала о страшной трагедии в семье

Москва, 24 июня. Певица Натали рассказала подписчикам о смерти своего отца. По ее словам, она очень тяжело переживает уход из жизни близкого человека.

Она не стала сообщать дополнительные подробности о смерти своего отца, упомянув, что ему было 70 лет.

«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! «Оргстекло»! Наш садовод, помидорный король! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату... Скорбим. Дети, жена, внуки... Любимый...» — написала 46-летняя певица в своем блоге.

Кроме того, она опубликовала видеоролик с участием своего отца.

Аналогичную запись опубликовал в соцсети младший брат Натали по имени Максим. Он поблагодарил каждого из комментаторов за теплые слова поддержки. По его словам, отца в семьи все любили и уважали, а сам покойны был для своих близких больше, чем отец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой,наш папочка -Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности,легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик ! «Оргстекло»! Наш садовод, « помидорный король»! Мой навеки родной,любимый ,драгоценный папка! Отпраздновал в феврале своё 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат @maks_volga .. Большой семьёй ,конечно,легче нести утрату... Скорбим ,дети,жена,внуки... Любимый...

A post shared by НАТАЛИ (@natali_star74) on

Ранее газета «Известия» приводила слова народной артистки России Ангелины Вовк, которая рассказала, что чудом осталась жива, так как перенесла клиническую смерть.

Напомним, что в мае подписчики раскритиковали певицу Натали из-за перемен во внешнем виде. Поклонники были недовольны из-за появившегося лишнего веса и якобы проделанной пластики на лице знаменитости. Певица отвергла нападки хейтеров и сказала, что пластику никогда не делала. По ее словам, лишнему весу у нее тоже неоткуда взяться, потому что у нее трое детей, и у нее «нет времени даже присесть».

Зимой артистка поделилась секретом своей фигуры – сейчас у матери двоих детей 40-й размер. По ее словам, она ничего не делала, лишь ограничивала себя в еде и постепенно возвращалась в форму.

По ее словам, каждый новый ребенок добавлял ей уверенности и любви к собственному телу. Натали отметила, что перестав комплексовать из-за своей внешности, она сразу сумела полноценно раскрыться во всех сферах своей личной жизни. Более того, она предположила, что ее коллеги, которые ведут себя более раскованно, менее активны в сексуальной жизни, так как тратят все силы на показ себя перед публикой.

Новости партнеров

Источник: Instagram Натали
Новости партнеров