Москва, 24 июня. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал многомиллионные финансовые претензии Украины к России из-за дислокации Черноморского флота.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы задолжала Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с РФ.

Бальбек говорит, что требования Киева преодолели «порог здравомыслия».

«Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже 6 лет», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия полностью выполнила обязательства перед Украиной по аренде до марта 2014 года, когда Крым вновь стал российской территорией.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь назвал Украину «паразитическим государством» на фоне заявлений о многомиллионных долгах Москвы перед Киевом. По его словам, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар также отмечал, что Киев намерен пересмотреть двусторонние соглашения с Москвой, взяв курс на последовательный разрыв подобных документов.