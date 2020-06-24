Психолог на примере Харламова и Асмус объяснила причины разводов в звездных парах

Москва, 24 июня. После неожиданной новости о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, какие кризисы приводят к разводу у знаменитостей.

В беседе с Пятым каналом психолог обратила внимание, что в любом браке существует несколько определенных кризисных периодов. Первый из которых — первый год, когда пары «притираются» друг к другу. Следующий важный рубеж — три года в браке, которые «выпячивают» те минусы, что есть в отношениях и «обесценивают» плюсы.

Третий кризис проявляется спустя пять, семь и даже восемь лет отношений.

«Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — объяснила Панфилова.

Она выразила мнение, что именно кризис третьего периода мог привести к разводу Асмус и Харламова.

У звезд проблемы могут усложняться «внеплановыми» кризисами. В частности, речь идет о крупных и сложных проектах.

«Когда пригласили, например, участвовать в громком проекте, или этот проект закончился, и человек вернулся в семью и вдруг обнаружил, что семья ему практически не родная», — сказала психолог.

Нельзя исключать и «имиджевый момент», когда звезде важно, чтобы с ним жил партнер с хорошей репутацией.

В понедельник Харламов заявил о разводе с Асмус. Позднее актриса подтвердила информацию. По ее словам, «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват». Актриса подчеркнула, что это не спонтанное решение, пара пришла к этому еще год назад. По ее словам, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу».

Блогер Лена Миро напомнила, что еще год назад, до премьеры «Текста», писала о том, что Асмус изменяет своему супругу. Тогда блогер обратила внимание на поездку Асмус в ОАЭ. Актриса показала в соцсетях, как заходит в номер, в который от ее мужа доставили воздушные шары с прикрепленными к ним семейными фотографиями.

По мнению блогера, «мужик, которому изменяют, мутирует в курицу» и делает все возможное, чтобы не замечать обмана.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает, что Асмус с Харламовым лукавят. По мнению блогера, обратный отсчет для взрывного механизма, который в итоге сработал, был запущен ровно девять месяцев назад, 24 октября 2019 года. Все решила ровно одна секунда, считает Манукян. Речь идет о премьере наделавшего много шума фильма «Текст».