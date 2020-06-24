Отец погибшей на Бали блогерши рассказал, что сделают с ее прахом после кремации

Москва, 24 июня. Недавно трагически погибла блогер Настя Тропицель. Девушка разбилась на байке во время пребывания на Бали. Незадолго до смерти она завещала родным кремировать ее тело. Ее близкие намерены выполнить ее пожелание.

Подробностями о похоронах девушки поделился ее отец.

«Было принято одно из главных решений — Настю мы будем кремировать. Потом мы с мамой поедем туда, половину праха развеем там (на Бали. — прим. ФАН), половину привезем в Санкт-Петербург, где торжественно захороним», — говорит отец блогера.

Он отметил, что на церемонию будут приглашены все желающие. Мужчина предупредил, что семья Насти Тропицель не ведет сбор средств. Он призвал ее подписчиков не вестись на объявления мошенников.

«Никаких сборов мы не объявляли. Если мама Насти захочет сделать что-то такое в честь ее памяти, то сообщит об этом в Instagram», — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что Настя Тропицель могла забеременеть от своего инструктора, который учил ее кататься на мотоцикле. По словам источника, возлюбленный девушки был против рождения ребенка, в то время как она хотела завести детей.

Также в Сети появились фото фрагментов дневника блогера. Судя по ее записям очевидно, что девушка мечтала о страстных и теплых отношениях с молодым человеком, а также о хороших отношениях с родителями.