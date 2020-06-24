Зеленский назвал украинских дальнобойщиков «засранцами»

Киев, 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к дальнобойщикам в закрытом чате Viber, где общаются водители фур. Как пишет издание 112.ua, в нем он назвал дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом «засранцами».

В опубликованном видео Зеленский заявляет, что на Украине запланировано масштабное строительство дорог. Однако сохранить построенные дороги в целостности сложно из водителей фур, которые ездят по ним с существенным перегрузом.

«Им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно один миллион долларов», — посетовал президент.

Также он обвинил их в том, что те объезжают пропускные пункты. Зеленский объяснил, что изучая эту тему, он нашел группу для дальнобойщиков и вступил в нее. Там он видел, что более 17 тысяч водителей обсуждают, как лучше проехать с перегрузом, чтобы не попасться.

«Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте», — заявил Зеленский, обращаясь к водителям фур.

Он добавил, что все нарушители будут найдены и наказаны.

Напомним, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал новую программу евроатлантической интеграции Украины на один год. Политолог Михаил Погребинский считает, что это никаких корректировок в политику не внесет, поскольку является лишь продолжением традиционной линии. Эксперт напомнил, что украинские войска, правоохранительные и разведывательные системы, вооружение практически полностью контролируются НАТО. Такая система действует и продолжит работать, несмотря на то, кто находится у власти, считает политолог.