ФАН публикует видео последствий воздушной атаки в сирийской Хаме

Дамаск, 24 июня. Системы ПВО сработали в сирийской провинции Хама, сбиты несколько целей. Видео с места событий предоставил спецкорреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщает агентство SANA, системы ПВО отразили вражеские атаки в небе над провинцией Хама. Несколько целей были сбиты.

На видео запечатлены последствия атаки.

Ранее сообщалось, что силы сирийских систем ПВО отражают ракетную атаку на юге и востоке Сирии. Удары попали в район Телль-эс-Сухун в окрестностях города Эс-Сувейда и Кабаджиб в Дейр-эз-Зоре.

Как уточняет агентство SANA, воздушная атака началась в 21.17 (время совпадает с московским) 23 июня с востока и северо-востока от Пальмиры. По данным источника, в результате агрессии скончались два человека, еще четверо сирийских солдат получили ранения. Зафиксирован значительный материальный ущерб.