Пушков назвал требующую сотни миллионов долларов Украину «паразитическим государством»

Москва, 24 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Украину паразитическим государством на фоне заявлений Киева о многомиллионных долгах Москвы перед Киевом. Соответствующий пост сенатор разместил у себя Twitter.

Ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы задолжала Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.

«В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни миллионов долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014-го за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — пишет Пушков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на заявление Василия Боднара о «многомиллионных долгах» РФ перед Украиной. Она сказала, что в Киеве «уже не знают, чего придумать, чтобы делом не заниматься».

Напомним, что несмотря на претензии Украины, Черноморский флот остался в составе ВС РФ после распада СССР. Окончательно вопрос был урегулирован в 1997 году в рамках «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве, подписанным президентом России Борисом Ельциным и его украинским коллегой Леонидом Кучмой. Однако после воссоединения Крыма с РФ договоренности с Киевом о дислокации ЧФ утратили актуальность.