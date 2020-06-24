Захарова процитировала Лаврова в ответ на слова оскандалившегося журналиста Габунии

Москва, 24 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

Она процитировала высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, адресованное грузинским журналисткам.

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — заявила Захарова.

Напомним, что в прошлом году Габуния начал авторскую программу на телеканале «Рустави-2» с ругани в адрес Путина. Недавно журналист в очередной позволил себе резкие высказывания в адрес президента России в эфире канала «Мтавари архи».

После скандальных высказываний Габунии в «Рустави-2» жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения журналиста, а власти страны осудили его действия. Вскоре у телеканала сменилось руководство и Габуния был уволен.

Ранее российский сенатор Игорь Морозов назвал Георгия Габунию «наемником информационной войны». По его словам, «все, что грузинский журналист издает в виде нечленораздельных звуков, свидетельствует о том, что он выполняет заказ тех, кто ведет информационную войну против России». Морозов отмечает, что Габуния готов «курлыкать» только то, за что ему платят.