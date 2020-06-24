Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова

Москва, 24 июня. Актер Александр Домогаров отказался общаться с журналистами, заявив, что его «затравили народные массы» после его попытки вступиться за Михаила Ефремова.

Журналисты KP.RU обратились к актеру за комментарием, однако он отказался с ними общаться, заявив, что не расположен давать интервью «в связи с травлей у «народной массы».

«Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства!» — подчеркнул он.

Напомним, ранее Домогаров на своей странице в Instagram, комментируя спровоцированное его коллегой Михаилом Ефремовым ДТП, отметил, что потерял всякое желание выходить на сцену перед зрителями. Он заявил, что общественность «не имеет» морального права судить артиста, севшего пьяным за руль.

Позже в интервью изданию Daily Storm он пояснил, что его обращение было адресовано «падальщикам, что сидят в Интернете и пытаются растоптать некогда любимых артистов».

«Я не хочу видеть лишь тех, кто нас обзывает. За эти дни я получил и прочел столько пьяных писем, что у меня полностью пропало желание это делать. Это про них, про всех этих падальщиков, которым нечего делать, которые сидят и занимаются травлей», — сказал он.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП в центре столицы, которое унесло жизнь Захарова. Позднее следствием было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время заслуженный артист РФ находится под домашним арестом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.