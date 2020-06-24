В США рассказали, когда завершится «энергетическая зависимость» Польши от России

Варшава, 24 июня. Высокопоставленный представитель администрации США заявила, что энергетическая зависимость Польши от России завершится в 2022 году. По ее словам, общий объем польских контрактов на поставки СПГ из США достиг уже 50 миллиардов долларов.

«Они (Польша. – Прим.ФАН) будут энергетически независимы с 2022 года, и это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа», — заявила представитель администрации в ходе брифинга, который состоялся перед прибытием в США польского президента Анджея Дуды для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

В Белом доме напомнили, что контракт на поставки СПГ, заключенный Польшей и «Газпромом» истекает в 2022 году. После этого Польша намеревается покупать природный газ в США.

«Общая стоимость всех контрактов по СПГ - 50 миллиардов долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы - 141 миллион тонн СПГ», — обрисовала представительница администрации США объем будущего сотрудничества между обеими странами.

Напомним, что, хотя мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, грозит нефтяным компаниям серьезными убытками, российские компании даже в таких сложных условиях находят возможности для освоения новых рынков и даже проявляют готовность потеснить своих конкурентов в их же странах.

К слову, свои издержки «Газпром» смог сократить и сэкономив на польском транзите. В Польше в ответ на это заявили, что прекращение российского транзита через польский участок газопровода «Ямал — Европа» позволило холдингу убить сразу двух зайцев.