Саакашвили пообещал Украине голод

Киев, 24 июня. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы.

Он говорит, что у Украины впереди очень тяжелые времена, для преодоления которых необходимо всем усердно работать. По его словам, Украина стоит перед «масштабнейшей экономической катастрофой, которая может только быть».

«И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», — сказал Саакашвили украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Также в интервью Гордону Михаил Саакашвили отмечал, что не держит зла на экс-президента Украины Петра Порошенко за то, что тот лишил его украинского гражданства. По его словам, ранее он был «обижен на Порошенко», так как он «обманул» его, пообещав большие полномочия на должности губернатора Одесской области.

Ранее Саакашвили заявлял, что государственная целостность Украины находится под угрозой из-за центробежных настроений, которые возникают во всех регионах. По его мнению, Украина находится на грани распада. Он отметил, что в стране в настоящее время «куда не посмотришь, везде плохо».