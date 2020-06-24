Брат погибшего в пьяном ДТП с Ефремовым умер при схожих обстоятельствах

Москва, 24 июня. Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказал, что 22 года назад аналогичная трагедия унесла жизнь двоюродного брата Захарова. Предполагаемому виновнику же удалось избежать наказания.

Как сообщил адвокат РЕН ТВ, инцидент произошел 24 июля 1998 года.

«Виктор Венедиктов, двоюродный брат покойного Сергея Захарова, ехал на автомобиле в своей полосе поздно ночью (так же, как и Сергей 8 июня), когда выскочивший автомобиль со встречной полосы нанес ему увечия, несовместимые с жизнью. Через семь дней Виктор Венедиктов скончался в больнице. Виновник аварии, выехавший на встречную полосу, по неизвестным причинам избежал наказания», — рассказал юрист.

У погибшего остались вдова и 14-летняя дочь. По словам Добровинского, трагедия оставила страшный след в памяти семьи. Теперь они хотят, чтобы подобное не повторилось и «дело не было замято, как дело Виктора».

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП в центре столицы, которое унесло жизнь Захарова. Позднее следствием было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время заслуженный артист РФ находится под домашним арестом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.