ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян

Москва, 23 июня. Европейский союз может сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, сообщает The New York Times, ссылаясь на проект документа и официальных лиц.

В преддверии открытия европейских границ с 1 июля чиновники в Брюсселе обсуждают несколько возможных перечней государств, граждане которых смогут въехать в ЕС. Списки составлены на основе того, как страны справляются с пандемией коронавируса.

Отмечается, что государства, включенные в списки, были определены на основе «комбинации эпидемиологических критериев», ключевым из которых является среднее число новых случаев инфицирования за 14 дней на 100 тыс. человек населения. Согласно требованию Брюсселя, данный показатель не должен превышать 16.

The New York Times отмечает, что под данный критерий не подпадают США (107 случаев на 100 тыс. человек), РФ (80 случаев) и Бразилия (190 случаев). Сообщается, что сотрудники европейских посольств, вероятно, будут осуществлять проверку предоставляемых государствами данных об инфицированных, прежде чем в Евросоюзе утвердят окончательные списки. В Брюсселе отмечают, что списки будут пересматриваться каждые 14 дней, чтобы отслеживать динамику изменения ситуации с коронавирусом в мире.

Ранее стало известно, что Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля. Турецкий посол в России Мехмет Самсар сообщил, что ожидается ответ Москвы, передает RT. По словам дипломата, власти двух государств находятся в тесном контакте, чтобы «в ближайшее время открыть авиасообщение», учитывая, что ситуация с коронавирусом «находится под контролем в обеих странах».