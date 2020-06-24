Жириновского возмутила позиция КПРФ по поправкам к конституции

Москва, 24 июня. Позиция КПРФ, которая выступает против поправок к конституции, является «варварством». С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что в рабочую группу по подготовке поправок входил и представитель КПРФ.

«Мы вместе были у президента, все лидеры четырех парламентских фракций. Тот же Зюганов говорил о поддержке. <...> А сейчас начинают отходить в сторону», — отметил Жириновский во время встречи с журналистами.

Как отметил лидер ЛДПР, предлагаемые коммунистами идеи были включены в текст поправок.

«Так они против этого всего. Это же варварство. <...> Они же, Зюганов и КПРФ, хвалили поправки о семье, образовании, науке и культуре. Какие поправки им не нравятся?» — возмутился Жириновский.

Политик подчеркнул, что поправки предлагают адресную социальную помощь малоимущим, а также индексацию пенсий, установление МРОТ не ниже прожиточного минимума и доступную медпомощь. Все эти предложения, отметил Жириновский, крайне важны для российского общества.

По его словам, представители КПРФ «переобуваются на лету». Жириновский потребовал принять меры против представителей партии коммунистов. Он заявил, что раз КПРФ выступает против поправок к конституции, то ей нечего делать в Госдуме, которая является «органом, обозначенным данной Конституцией».

Напомним, что абсолютное большинство россиян знает о дате проведения голосования по поправкам в конституцию (84% опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологов, из них три четверти назвали точную дату — 1 июля (75%). А 73% респондентов знают о том, что принять участие в голосовании можно и заранее. Такой вариант выражения гражданской позиции предпочли 24% опрошенных.