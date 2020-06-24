Продюсер рассказала о романе Харламова с Серябкиной и о «бумеранге» от Асмус

Москва, 24 июня. Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая с Гариком Харламовым с 2003 года рассказала о романе шоумена с певицей Ольгой Серябкиной и «бумеранге» от его жены Кристине Асмус.

По словам продюсера, в начале 2000-х годов Харламов встречался с Серябкиной, позже ставшей солисткой группы SEREBRO. Сазыкина отмечает, что именно она свела молодых людей.

Комментируя развод Харламова с Асмус, Сазыкина отмечает, что актриса вовсе не пай-девочка, как может показаться на первый взгляд. Продюсер напомнила, что Асмус отбила шоумена у его бывшей супруги Юлии Лещенко.

«Бумеранг. Когда говорят о том, что он уже разводился на тот момент, ничего подобного. Они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все. Вот оно через 8 лет имеет свои плоды», — говорит продюсер.

Сазыкина также рассказала о недисциплинированности Харламова. По ее словам, комик постоянно опаздывает. Она отмечает, что из-за этой привычки шоумена были сорваны не одни съемки.

«Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа», — резюмировала продюсер.

Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева недавно прокомментировала расставание Харламова и Асмус. Она в шутку сказала, что расставание звездной пары вызвано тем, что они не смотрели ее шоу. Стоит отметить, что Харламов в последнее время часто шутил над Гузеевой и ее программой.

Напомним, что Харламов и Асмус недавно объявили о разводе на своих страницах в соцсетях. Назвать точную причину расставания знаменитости отказались, отметив только, что в их отношения не вмешивался кто-то третий.