Саакашвили признался, что не держит зла на «выкинувшего его из страны» Порошенко

Киев, 23 июня. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что не злится на бывшего президента Украины Петра Порошенко за то, что тот лишил его гражданства.

Как рассказывал Саакашвили раньше, он был «обижен на Порошенко», так как экс-глава Украины «обманул» его, пообещав большие полномочия на должности главы Одесской областной администрации. Также Саакашвили признался, что имел «личные отношения» с Порошенко.

Давая интервью в эфире YouTube-передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» Саакашвили ответил на вопрос, злится ли он на Порошенко до сих пор, поскольку тот «выкинул его из страны».

«Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что, тем не менее, доволен итогом последних президентских выборов на Украине, где победил Владимир Зеленский. По мнению Саакашвили, если Порошенко пошел на второй срок, для Украины это «было бы смертельно».

Пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил в 2015 году Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему гражданство, и назначил губернатором Одесской области. Спустя два года Саакашвили лишили гражданства, и он покинул Украину. После этого Владимир Зеленский, став президентом Украины, восстановил гражданство экс-главы Одесской области, в мае 2020 года назначил его главой исполнительного комитета реформ.