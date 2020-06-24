Медведчук рассказал о попытках Киева не пустить украинскую делегацию на парад Победы

Москва, 24 июня. Украинские власти создают барьеры для делегации депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», желающих посетить парад Победы в Москве. Об этом сообщил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

Традиционный парад Победы должен был пройти в Москве 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня — именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад, в ходе которого знамена гитлеровских частей были брошены к ногам победителей.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не планировал посещать парад Победы. Он добавил, что не получал приглашения от российских властей. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что украинский президент подтвердил его оценку: «даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву». По мнению сенатора, это «еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», передавали «Известия».

Отметим, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь и вовсе углядел «прямую параллель с бывшим советским диктатором» в выборе 24 июня для проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.