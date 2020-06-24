Захарова высмеяла заявление Киева о «многомиллионных долгах» РФ перед Украиной

Москва, 24 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Киева о «многомиллионных долгах» России перед Украиной.

Ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. Украинский дипломат считает, что тем самым Россия якобы нарушила международное право и теперь должна заплатить украинской стороне около 100 млн долларов.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сказала Захарова.

Отмечается, что документ о дислокации Черноморского флота в Крыму был принят во времена, когда полуостров еще был территорией Украины. Он утратил актуальность после воссоединения Крыма с РФ, так как Москва не может сама у себя арендовать место для дислокации флота.

До этого Василий Боднар заявлял, что Украина намерена разорвать все двусторонние договора с Россией. Украинский дипломат насчитал около 300 подобных соглашений. Но он отметил, что упразднены будут лишь те документы, без которых Украина способна существовать.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек также прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара. По мнению российского парламентария, «финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия», передает RT.