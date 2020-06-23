Гендиректор «Арсенала» признался, что «поймал» коронавирус

Москва, 23 июня. Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

«Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьезного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но, тем не менее, где-то поймал», — приводит слова Балашова «РБ-Спорт».

Он подчеркнул, что симптомов заболевания у него пока нет.

Отметим, что «Арсенал» ранее установил на Центральном стадионе города и своей тренировочной базе дезинфицирующие тоннели, где игроки и персонал проходят автоматическую обработку для защиты от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что ассистент главного арбитра Российской премьер-лиги Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщала пресс-служба Российского футбольного союза. Гаврилин был назначен ассистентом арбитра в предстоящем матче между «Арсеналом» и «Спартаком». Он признался, что положительный тест на коронавирус стал для него полной неожиданностью.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.

Власти китайского города Ухань в декабре 2019 года скрыли масштабы вспышки коронавируса, заявил старший медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань. По его словам, он заподозрил уханьские власти во лжи после того, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в городе не менялось, а в других странах новые случаи фиксировали ежедневно.