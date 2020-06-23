Саакашвили рассказал о загулах по ночным клубам вместе с Трампом

Киев, 23 июня. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что во времена своего президентства принимал много гостей, включая Дональда Трампа, с которым они ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».

По словам Саакашвили, он часто принимал зарубежных политиков, они вместе «бегали по чертовым колесам». Он отметил, что кроме Трампа, к нему приезжали Хиллари Клинтон и Джон Маккейн, который был в Грузии «раз десять».

«Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — сказал Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Также бывший президент Грузии рассказал, как к нему ночью приезжал олигарх Борис Березовский и просил устроить ему свадьбу с какой-то девушкой. Саакашвили отметил, что бракосочетание было организовано этой же ночью. Однако девушка сбежала со свадьбы, заявив, что она «без своих родителей из Поволжья никуда».

Напомним, что в начале прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявил о своих планах предложить к рассмотрению законопроект о государственно-частном партнерстве, которое, по его мнению, можно «поднять» при участии малого и среднего бизнеса, передает RT.