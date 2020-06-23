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Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Москва, 23 июня. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал корректировку налога на добавленную стоимость, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным. 

Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму. 

Средства, полученные от повышения ставки, будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

В своем микроблоге в Twitter Кудрин отметил, что плоскую шкалу подоходного налога вводили «для легализации зарплат в стране». И, по его словам, «в нулевых это сильно помогло».

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — отметил глава Счетной палаты.

При этом он добавил, что в масштабах страны «выгода бюджета в 60 млрд рублей в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика». Однако, по его словам, важно, что «впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель».

Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Высокопоставленный федеральный чиновник, близкий к правительству, уточнил «Известиям», что за сотрудников с заработком свыше 5 млн рублей налог будет уплачивать работодатель. Россияне, получающие доходы из нескольких источников, каждый из которых в отдельности приносит менее 5 млн рублей, но общая сумма поступлений выходит за эту границу, должны будут уплатить разницу между общей и повышенной ставкой налога самостоятельно. 

Комментируя Федеральному агентству новостей инициативу президента, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что предложение о повышении ставки подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан доказывает, что страна делает шаг к справедливой налоговой системе.

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