Гузеева шутливо прокомментировала громкий развод Хараламова и Асмус

Москва, 23 июня. Телеведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева прокомментировала громкий развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Она в шутку ответила, что расставание звездной пары вызвано тем, что они не смотрели ее шоу.

«Гузееву надо было смотреть!» — написала Лариса она в своем Instagram, комментируя громкий развод.

Стоит отметить, что в последнее время сам Харламов много шутил на Гузеевой и ее передачей. Смонтированные отрезки из выпусков ее программы набрали огромное количество просмотров и комментариев на Youtube. Саму Гузееву поведение комика сначала обидело – ведь она даже не была с ним знакома, пишет KP.ru.

«Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?» — как-то раз недоуменно написала она.

Напомним, что Харламов и Асмус объявили о разводе на своих страницах в соцсетях, напоминает «Газета Кемерова». Назвать точную причину расставания звезды отказались, отметив только, что в их отношения не вмешивался кто-то третий. Также супруги подчеркнули, что развод не связан с откровенной эротической сценой из фильма «Текст». Харламов и Асмус сообщили, что планируют сохранить дружеские отношения ради общей дочери.

В прошлом году на широкие экраны вышел художественный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. По сюжету картины персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки смартфон с эротическим видео, на котором присутствует персонаж Кристины Асмус.